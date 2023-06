Exclusivo TVI: Kelly fugiu da academia BSports, onde era trancado num quarto sem ventilação e ameaçado pelos seguranças

Um dos jovens que foi trazido para Portugal pela BSports conseguiu fugir da academia de futebol em dezembro do ano passado. Em exclusivo à TVI, este jogador guineense conta como era trancado à chave num quarto sem ventilação durante toda noite, com outros seis jovens, para evitar que fugissem. Kelly revelou ainda que todos tinham medo de se queixar porque eram constantemente ameaçados com castigos.