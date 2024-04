Festival de Cannes: Miguel Gomes candidato à Palma de Ouro pela primeira vez

Há quase duas décadas que uma obra portuguesa não era selecionada para a competição oficial em Cannes. Acontece agora com "um filme de um grande "virtuosismo visual", como lhe chamou o diretor-geral do festival. Com o "Grand Tour" asiático de um noivo em fuga no início do século XX, o realizador Miguel Gomes estreia-se na corrida à Palma de Ouro lado a lado com Francis Ford Coppola, David Cronenberg ou Yorgos Lanthimos. A presidir ao júri da edição deste ano, estará Greta Gerwig, a realizadora de "Barbie", a partir de 14 de maio.