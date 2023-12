“Foi muito fixe”. Óculos de realidade virtual transportam crianças internadas para concerto

Esta altura do ano é particularmente difícil para as crianças que estão internadas nos hospitais oncológicos. Por muito que se procure minimizar o sofrimento, tudo parece pouco. Ainda assim, a tecnologia pode mesmo dar uma ajuda. As crianças internadas na oncologia pediátrica do Hospital de São João, no Porto, usaram a realidade virtual para acompanhar um concerto que estava a decorrer no Pavilhão Rosa Mota.