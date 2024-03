O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros acusou Israel de estar a provocar a fome deliberadamente em Gaza, e de a usar como arma de guerra.

Nas últimas horas, as forças israelitas voltaram a realizar uma operação militar no maior hospital de Gaza, o Al-Shifa. O motivo é a alegada presença de líderes do Hamas no edifício.