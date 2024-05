Governo quer pagar 50% da renda dos estudantes deslocados. Mas nem todos vão conseguir essa ajuda

David já trocou seis vezes de casa. Margarida procurou um mês inteiro e só conseguiu um quarto. Os dois estudantes são apenas dois exemplos do quão difícil é para um jovem encontrar uma casa. Esta quinta-feira, o Governo anunciou que vai comparticipar em 50% a renda dos estudantes deslocados que não recebem bolsas, no entanto, há regras. E há ainda o papel dos senhorios: sem contrato de arrendamento, não há apoio do Estado.