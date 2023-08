Há mais iates de luxo nos mares do mundo: se não tem um, entre a bordo desta reportagem (e veja como os oligarcas russas estão a tentar ‘esconder’ os seus)

Os iates de luxo não são apenas um meio de transporte. Representam sobretudo a riqueza e o poder dos multimilionários. Entre os maiores iates do mundo estão alguns de oligarcas russos como Roman Abramovic. As sanções impostas devido à guerra na Ucrânia obrigaram os que são próximos do poder do Kremlin a vender ou a ‘fazer desaparecer’ as embarcações dos radares. Mas, nos mares de todo o mundo, há cada vez mais iates de absoluto luxo. A procura aumenta e o grande desafio da indústria é saber como tornar estes gigantes menos poluentes, diminuindo a pegada ecológica.