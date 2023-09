Há seis anos que a Câmara de Braga paga 12.500 euros mensais à Igreja por cinema abandonado

A Câmara de Braga já pagou quase 800 mil euros à arquidiocese por um edifício centenário que não serve nada nem ninguém.

O caso inflama as opiniões na capital do Minho e é debatido com muita intensidade, mas uma investigação da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) revela como o tema pode ter um interesse geral.

Documentos mostram que o executivo de Braga anda há seis anos a gastar 12.500 euros por mês num edifício que prometeu transformar num centro cultural mas, na verdade, a Câmara nunca fez qualquer obra, e mantém o cinema centenário de portas fechadas.