"Hamas apresentou programa de paz que não é assim tão absurdo": Miguel Sousa Tavares

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, quer trocar reféns por prisioneiros. Para Miguel Sousa Tavares, esta ideia não é "absurda". "O cenário não pode andar muito longe disso, da troca de reféns por prisioneiros e do cessar-fogo humanitário", diz. Na "5ª Coluna", espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares defende a importância de "ouvir os EUA" quando se fala na solução de dois Estados. "Todos os esforços diplomáticos vão à vida se a guerra se alastrar"