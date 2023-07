JMJ: curiosidade leva dezenas a ver ensaios no Parque Eduardo VII

O Parque Tejo vai servir essencialmente para as duas principais cerimónias religiosas da Jornada Mundial da Juventude: a vigília de sábado e a missa de domingo. Vai ser no outro altar palco instalado em Lisboa, no Parque Eduardo VII, que arranca amanhã o programa oficial da JMJ. E no dia dos últimos ensaios, dezenas de pessoas passaram pelo recinto para ver os preparativos e não escondem a expectativa.