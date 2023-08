Dos muitos momentos que vão marcar a Jornada Mundial da Juventude e a presença do Papa em Portugal, o contato com as crianças terá certamente lugar de destaque.

Desde que Francisco abençoou uma bebé de mês e meio, logo no dia da sua chegada, multiplicam-se os pais a procurar que esse gesto se repita. E o Papa não fica indiferente e tem acolhido dezenas de crianças.