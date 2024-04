Joaquim de Almeida depois do filme de Polanski: "Reformei-me este ano, mas vou continuar a trabalhar"

Joaquim de Almeida gostou de trabalhar com Roman Polanski na rodagem de "O Hotel Palace", na Suíça. "Já não há realizadores como ele", diz no balanço da experiência. A comédia em estreia nas salas portuguesas foi uma oportunidade para se cruzar com John Cleese e reencontrar Fanny Ardant. Com Mickey Rourke, pouco falou: "Foi estranho vê-lo outra vez daquela maneira, sempre metido no quarto dele". Mesmo reformado, o ator português vai continuar a trabalhar, até porque continua a receber propostas, mas - avisa - "coisas complicadas só se me pagarem"