Há mais de cem anos, a Espanha optou por uma rede de caminho de ferro com linhas 23 centímetros mais largas do que as usadas no resto da Europa e Portugal foi forçado a ir atrás. A nova rede de alta velocidade, anunciada por Costa, também terá uma medida diferente do resto do continente.

Os dois ministros das Infraestruturas que antecederam João Galamba confessaram o objetivo desta política era proteger a CP da concorrência estrangeira, o que viola o espírito e a letra do tratado europeu.