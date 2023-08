O arquipélago da Madeira é a única região do país sob alerta laranja por causa do calor. Com temperaturas acima dos 30 graus e a água do mar a 25 graus, o convite é para idas a banhos e, por isso, pedem-se cuidados redobrados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém a Madeira sob aviso laranja até ao final de domingo.