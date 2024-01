Miguel Sousa Tavares esteve no Jornal Nacional da TVI, esta quinta-feira, a analisar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso apresentado pelo Ministério Público no processo da Operação Marquês.

Sousa Tavares começou por criticar o excessivo número de páginas do acórdão e aconselhou os magistrados a “tirarem um curso de escrita de televisão para saberem que se pode ser sucinto dizendo a mesma coisa e fazendo justiça”.