Miguel Sousa Tavares. "Há um elemento de racismo claro de Israel em relação aos palestinianos"

Miguel Sousa Tavares analisa, no seu espaço habitual de comentário no Jornal Nacional, 5.ª Coluna, o conflito no Médio Oriente, nomeadamente os mandados de detenção do TPI que recaem sobre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, e a pressão que Israel está a fazer sobre os governos estrangeiros, não só no caso do julgamento por crimes de guerra como pelo reconhecimento de alguns países europeus do Estado da Palestina.