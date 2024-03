‘Monstro do Barreiro’ está de volta e já atacou duas mulheres numa semana

O regresso do apelidado ‘Monstro do Barreiro’ à Margem Sul tem gerado uma onda de indignação junto da população. Bruno Costa tem 35 anos e é conhecido por importunar e agredido há vários anos mulheres naquela zona, incluindo a própria avó e uma jovem de 17 anos. No espaço de uma semana, já atacou duas mulheres.