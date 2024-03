O Ministério Público pediu pena máxima para os três alegados homicidas do adepto do FC Porto, Igor Silva, durante os festejos do título em maio de 2022.

Nas alegações finais, a procuradora considerou que Renato Gonçalves, Marco Orelhas e Paulo Chanfra premeditaram o crime, mas os advogados de defesa insistem que não há provas e pedem a absolvição.