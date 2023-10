Na véspera de um mês que se adivinha trágico na saúde, a presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria não descarta a possibilidade de haver ambulâncias em fila à porta do hospital já esta quarta-feira.

Em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Ana Paula Martins garante que o encerramento de quase todas as urgências pediátricas da Grande Lisboa vai deixar o Santa Maria na iminência de só atender os doentes da área de residência do Santa Maria.