"Não foi dada notícia pública porque isso inflacionava o preço". Costa nega que compra dos CTT fosse moeda troca na geringonça

António Costa admitiu que o Governo queria mesmo comprar até 13% dos CTT na operação de compra de ações que foi escondida do público. Disse que o objetivo desta operação era proteger os interesses do Estado nas negociações com os acionistas privados dos correios, mas garantiu que nunca serviu como moeda de troca para negociar com os parceiros da geringonça.



Entretanto, Pedro Nuno Santos, que inicialmente sacudiu a responsabilidade para outros membros do Governo, esta quinta-feira já admitiu que sabia da operação, mas mantém que não teve nada a ver com o assunto.