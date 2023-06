“Não vou estar a falar hoje desse tipo de questões”. Montenegro não comenta discurso de Marcelo e apupos a Galamba

O líder do PSD Luís Montenegro recusou, este sábado, comentar o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e os apupos de que João Galamba foi alvo na chegada às cerimónias de comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. “Não vou estar a falar hoje desse tipo de questões”, disse. “Não vou estar a falar hoje desse tipo de questões, hoje é dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo e quero também corroborar o que disse o Presidente da República, acredito muito no futuro de Portugal”.