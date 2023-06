Normas que regulam a noite portuense não estão a ser cumpridas

A noite na cidade do Porto tem gerado inúmeras queixas por parte dos moradores. Barulho e consumo de álcool na via pública fazem com que os moradores da zona da baixa fiquem acordados toda a noite. Perante este cenário, a câmara municipal fez alterações ao regulamento da movida, que restringe os horários de funcionamentos dos bares e que proíbe, por exemplo, que os estabelecimentos vendam bebidas alcoólicas para consumo na rua. Mas, três meses depois do novo regulamento ter sido implementado, há ainda vários estabelecimentos que não cumprem as regras.