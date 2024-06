Notícia TVI. Infarmed suspende bombas de insulina Medtrum após relatos de acidentes e risco de hipoglicemia

O Infarmed suspendeu a comercialização das bombas de insulina em Portugal Medtrum, depois do relato de acidentes por parte da Associação de Diabéticos. Estas bombas de fabrico chinês ganharam em maio um concurso público para serem implantadas em dois mil doentes nos hospitais públicos. A TVI sabe que o fornecimento está suspenso até estarem esclarecidas as dúvidas quanto à segurança do produto.