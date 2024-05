Nuno Rebelo de Sousa demite-se da Câmara Portuguesa de São Paulo após Marcelo cortar relações com o filho

O filho do Presidente da República foi substituído na liderança na Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. Nuno Rebelo de Sousa saiu a meio do mandato no mesmo mês em que o pai confirmou ter cortado relações com ele, acusando-o de um comportamento imperdoável, devido ao envolvimento do filho no caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria.