“O filho do Presidente da República não é uma pessoa qualquer, eu provavelmente teria feito o mesmo que Lacerda Sales”

Francisco Ramos, antecessor de Lacerda Sales no Governo, defende o amigo socialista e diz que teve muita sorte por não ter sido ele a receber o mesmo pedido do filho do Presidente da República. Afirma ainda que é inadmissível que Lacerda Sales esteja a ser crucificado pela cunha - que Francisco Ramos reconhece ter existido. A entrevista completa pode ser vista AQUI