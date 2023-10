Novembro pode ser o pior mês de sempre do Serviço Nacional de Saúde, é o aviso do diretor executivo do SNS. Fernando Araújo deixa o alerta, caso os médicos não cheguem a acordo com o Governo.

Com ainda mais serviços e urgências fechadas de norte a sul do país e respostas aos utentes comprometidas, o caos no SNS pode vir a agravar-se.