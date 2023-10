O novo telemóvel da Google chama-se Pixel 8 e aposta tudo na inteligência artificial

A Google acaba de ser confirmada como a marca mais valiosa nas empresas de media e tecnologia. Vale mais de 281 mil milhões de dólares, muito acima do TikTok, do Facebook, dos chineses do WeChat, e da Disney. E agora está finalmente em Portugal.

A Google é mais conhecida pelo seu motor de busca e pelo software, mas também já faz hardware, vai para sete anos. Só nunca tinha estado oficialmente à venda em Portugal. Ora, isso mudou. O novo telemóvel da Google chama-se Pixel 8, aposta tudo na inteligência artificial e o repórter Paulo Bastos já o experimentou.