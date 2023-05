O que aconteceu ao computador de Frederico Pinheiro? Contradições e dúvidas permanecem

Duas datas para apontar no calendário: 17 e 18 de maio. Estes são os dias em que o ministro João Galamba e o ex-adjunto Frederco Pinheiro vão ser ouvidos no Parlamento. Quinta-feira foi ouvida a versão das secretas. Mas são mais as dúvidas do que as certezas sobre a atuação do SIS no caso da recuperação do computador