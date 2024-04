"O tempo deu-me razão". Portas responde às críticas de Passos

Paulo Portas respondeu aos comentários de Pedro Passos Coelho que revelou na semana passada que a Troika não tinha confiança no antigo líder do CDS. No seu espaço de comentário na TVI, Portas considerou as declarações de Passos injustas e inapropriadas e garantiu que o ex-primeiro-ministro achava que a Troika era "um bem virtuoso".