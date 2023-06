O vídeo em que Galamba faz uma revelação sobre o telefonema com Mendonça Mendes e em que Mendonça Mendes não esclarece essa revelação

Ponto de partida: João Galamba revelou que Mendonça Mendes sugeriu que se ligasse ao SIS. Ponto de chegada: Mendonça Mendes não esclarece se o fez ou não.

Vamos por partes.

Duas horas de comissão de assuntos constitucionais e o esclarecimento sobre um dos detalhes mais importantes ficou por dar esta terça-feira. Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, confirma que João Galamba lhe ligou na noite em que Frederico Pinheiro saiu do Ministério das Infraestruturas com um computador que continha documentos classificados; Mendonça Mendes confirma que atendeu a chamada; mas Mendonça Mendes não esclarece se, tal como assegura o ministro das Infraestruturas, sugeriu que se contactasse o SIS (que faz parte do SIRP). No vídeo pode ver o que Galamba disse há umas semanas e o que Mendonça Mendes disse esta terça-feira, que foi isto:

“Não existe nenhum nexo de causalidade entre um contacto meu ou de qualquer membro do governo e a decisão de reporte ao SIRP daquilo que foi um evento de quebra de segurança de informação classificada”, disse o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. "O reporte aos Serviços de Informação da República não decorreu nem de nenhuma sugestão, nem de nenhuma orientação, nem de nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do governo."

Ou seja, o secretário de Estado não confirma se deu ou não a sugestão para se ligar ao SIS - diz apenas que o reporte ao SIS não resultou de uma iniciativa ou sugestão sua ou da de um membro do Governo. Porque, e isso já se sabe, quem ligou para o SIS foi a chefe de gabinete de João Galamba.

Portanto: Mendonça Mendes deixa assim no ar - no ar porque teve uma oportunidade para esclarecer e não o fez - que, mesmo que tenha sugerido a Galamba para se contactar o SIS, não foi devido a essa sugestão que o reporte ao SIS foi feito porque a chefe de gabinete já tinha realizado esse contacto.

Questão: por que motivo é que Mendonça Mendes não admite que fez esse sugestão? Qual é o problema?