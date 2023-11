O vírus da gripe já circula e o "grupo alvo" da vacinação está aquém do desejado

Com as urgências em crise, devido a muitos serviços encerrados, os médicos de Saúde Pública aconselham os utentes a vacinarem-se e a ligarem para o SNS24 antes de se deslocarem a um hospital. Até ao momento, segundo Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, foram administradas um milhão de doses de vacinas contra a covid-19 e 1,6 milhões contra a gripe. Números aquém do desejado, já que representam apenas, de acordo com o médico, uma "cobertura de 40% das pessoas com 70 ou mais anos, e uma percentagem inferior nas com 60 ou mais anos, que são o grupo alvo" da vacinação.