O preço das obras do metro de Lisboa e do Porto vai ser 600 milhões de euros mais caro do que era previsto. O Governo adianta que a derrapagem pode ser ainda maior.

O secretário de Estado Jorge Delgado admite ainda uma falha na solução encontrada para os utentes afetados pelas obras em Lisboa, mas justifica-se com a grave escassez de motoristas de autocarros públicos.