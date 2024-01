"Onde está a ajuda? Só falam": ONU alerta para validade das verbas para ajuda humanitária enquanto tensão aumenta no Médio Oriente

As Nações Unidas informam que só têm verbas para ajudar os refugiados palestinianos até ao fim de fevereiro. António Guterres pede aos países que suspenderam o financiamento que recuem nesta decisão. A crise humanitária agrava-se em Gaza, numa altura em que o sistema de saúde colapsou e o exército israelita anunciou que vai intensificar a ofensiva no norte do território.