João Galamba é o ministro debaixo de fogo, mas não é o único com dores de cabeça neste governo. O ministro da Saúde aparece agora como suspeito num dos processos ligados à Operação Babel.

Isto porque, quando foi presidente do PS no Porto, Manuel Pizarro terá metido uma cunha ao presidente da câmara de Gaia, a favor de um 'boy' do PS.