Operação Pretoriano: com uma ‘claque’ de apoio junto ao tribunal, detidos esperaram horas até serem ouvidos

Um forte contingente policial junto ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, poucas vezes visto na cidade mas presente para acautelar os comportamentos de muitos que para lá se deslocaram em apoio, era o primeiro sinal de que os interrogatórios da Operação Pretoriano iam começar, mas atrasos na chegada do processo ao tribunal acabaram por arrastar o início dos trabalhos já para o final do dia. Os detidos começaram a ser ouvidos com horas de atraso e os trabalhos devem continuar esta sexta-feira