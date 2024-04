Pais propõem ensino misto com manuais digitais em Viseu

Com o programa do Governo a ser discutido na próxima semana, pais e professores fazem um balanço do setor da educação. Em Viseu, propõem um modelo de ensino misto com manuais digitais, mas criticam as provas de aferição em regime informático. A falta de recursos humanos e de condições em várias escolas do distrito é uma séria preocupação.