Papa vai estar com algumas vítimas de abuso na Igreja, mas momento será “tão discreto” que nem Manuel Clemente tem “conhecimento” de detalhes

Com a proximidade de protestos contra os abusos sexuais cometidos na Igreja Católica, o cardeal-patriarca de Lisboa diz que as pessoas são livres de protestar e reafirma o compromisso total da Igreja no combate aos abusos sexuais.

Manuel Clemente diz ainda que a Igreja fará um memorial às vítimas de abusos, mas não avança quando, apenas revela que o Papa Francisco vai estar com algumas destas vítimas na visita a Portugal. Os pormenores sobre o evento só vão ser revelados depois, tentando sempre manter a reserva dos envolvidos.