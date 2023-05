Parque Nacional de Doñana, no sul de Espanha, em estado crítico provocado pela seca e pelo consumo excessivo de água

O Parque Nacional de Doñana, no sul de Espanha, atravessa há vários anos problemas drásticos que estão a pôr em causa a biodiversidade desta zona protegida. Juntamente com as alterações climáticas, a agricultura intensiva tem provocado danos irreversíveis no património mundial da UNESCO. A polémica voltou a estalar agora que o parlamento Andaluz votou a favor do alargamento das zonas de regadio. Se Doñana secar há riscos para Portugal.