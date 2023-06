O secretário-geral do SIS reconhece que o incidente que envolveu o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, "não ajuda à imagem" do organismo, porque "não corresponde à realidade".

Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Paulo Vizeu Pinheiro garantiu ainda que não existem "jogos partidários".