Pêra rocha com perdas dramáticas. Mas para a maçã há boas notícias

O futuro da produção da pêra rocha pode estar em risco. 2023 é o segundo ano de perdas inesperadas e dramáticas no setor. As plantas não estão a resistir às alterações climáticas e os produtores estão sem produtos para combater pragas e doenças. Em sentido contrário está a maçã, com um aumento na última campanha e cada vez mais oportunidades para a exportação.