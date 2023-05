Quando a corda estica entre Belém e São Bento, é bom lembrar que o Parlamento tem um presidente cada vez mais abrasivo.

Por causa de um vídeo no qual não gostou de se ver no 25 de Abril, Santos Silva apagou as imagens da ARTV, censurou a sua divulgação e distribuiu ralhetes à nação.

Em vez de reconhecer que errou, falou com outros poderes do Estado sobre dois partidos da oposição, como se estivesse num café ou numa feira de gado.