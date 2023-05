Perplexidades: senhores bispos, algum dos jovens abusados por membros da Igreja aceitou as vossas desculpas?

Pedir perdão. Pedir perdão uma, duas, três vezes. José Ornelas foi perdoado, perdoado pelos seus pares e, assim, reeleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Bispos que, no fundo, com o seu voto, se perdoaram a si próprios. Nem o facto de reunirem em Fátima, cenário do Milagre do Sol, iluminou os nossos bispos. Ungidos na sua autoridade, pedem perdão e continuam… não se percebe bem para onde.