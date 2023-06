PGR quebra o silêncio: diz que pediu para se acelerar o processo Tutti Frutti e queixa-se de "falta de recursos"

A Procuradora-geral da República, Lucília Gago, quebrou o silêncio sobre o caso Tutti Frutti, avançando que o Ministério Público tem em curso iniciativas para que as investigações do processo terminem o mais breve possível . Questionada sobre as fugas de informação, Lucília Gago revelou que está em curso um processo por violação de segredo de justiça.

Há 10 dias que a CNN Portugal e TVI procuravam uma reação por parte da Procuradoria-Geral da República sobre o estado deste processo, depois da investigação jornalística que revelou um alegado esquema de corrupção na câmara de Lisboa e um “pacto secreto” para a distribuição de lugares nas juntas de freguesia de capital entre o PS e o PSD.

Os ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro estão sob foco da investigação mas nenhum foi considerado arguido. Sobre eles recaem suspeitas de crimes como abuso de poder, prevaricação, favorecimento pessoal, corrupção, peculato ou participação económica em negócio.

