PJ admite que exista um cúmplice no desaparecimento da grávida da Murtosa

A Polícia Juidiciária admite que possa existir um cúmplice no desaparecimento de Mónica Silva, a grávida da Murtosa que está desaparecida há quase dois meses. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) sabe que entre o dia anterior e o dia do desaparecimento, Mónica Silva terá recebido várias chamadas do principal suspeito, que continua em prisão preventiva.