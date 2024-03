PJ já identificou principal suspeito de homicídio a tiro em Ramalde

Ainda está em fuga o principal suspeito do crime violento cometido na manhã de ontem no Porto. Diogo Silva, de 27 anos, ficou estendido na rua após ataque em plena luz do dia no bairro do Porto.



As autoridades já terão identificado o alegado homicida e tudo aponta para um crime motivado por disputa de território de tráfico de droga.