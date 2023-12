Já cheira a campanha e embora não tenha começado à séria, Bloco de Esquerda e PCP já traçaram objectivos claros: contrariar a ideia de voto útil.

O PCP diz que a maioria absoluta mostra bem a importância de escolher deputados que defendem os interesses de quem trabalha.

O Bloco de Esquerda escolhe denunciar as portas giratórias de interesses entre empresas e governos quer do PS quer do PSD que delapidaram o Estado e provocaram a actual crise de regime