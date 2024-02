O preço dos medicamentos pode mudar já a partir do próximo mês. No caso dos fármacos com valor inferior ou igual a dez euros, o aumento pode ir até aos 3,5%, o que, na prática, significa um aumento máximo de 35 cêntimos.

O Ministérios da Saúde diz que o auemnto serve para evitar que os medicamentos se esgotem.