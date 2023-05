Com a turbulência política entre São Bento e Belém, e com uma bem-sucedida visita a Zelensky em Kiev, Augusto Santos Silva saiu do radar mediático.

Em relação à polémica divulgação de imagens no Parlamento, não gostou de ser apanhado a falar do Chega num tom descontraído, e pediu mesmo uma investigação para apurar se as imagens e o som foram captados de forma legal.

Mas foi a primeira vez que o Parlamento mostrou imagens de conversas entre figuras de Estado?