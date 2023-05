Primeira guerra mundial originou tradição de quaresma na Batalha: são os homens que rezam o terço

No Reguengo do Fetal, uma freguesia do concelho da Batalha, todos os anos, ao longo dos quarenta dias da quaresma, há vozes pesadas de homens que rasgam o silêncio da noite com uma cantilena invulgar. Chamam-lhe o terço da quaresma. As origens remontam aos tempos da primeira guerra mundial, quando as mulheres rezavam para pedir proteção para os homens mobilizados para o conflito.