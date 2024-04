Privatização da ANA. Tribunal de Contas em risco de inquérito parlamentar

O Tribunal de Contas vai ser chamado a dar explicações ao parlamento se a comissão de inquérito proposta pelo PCP à privatização da ANA Aeroportos for aprovada. Um relatório do mesmo tribunal, de 2016, que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) revela em primeira mão, dizia exatamente o contrário da auditoria publicada este ano, em vésperas de eleições legislativas.