As queixas contra os médicos têm vindo a aumentar todos os anos. Em 2021, a Ordem dos Médicos recebeu 1338 denúncias, em 2022 1682 e em 2023 o número subiu para as 2027, o que significa que foram mais de cinco queixas por dia contra os clínicos.

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que muitas vezes o problema não tem a ver com os médicos, mas com as falhas no SNS.